لقاء مفتوح مع هيئة الأفلام ضمن فعاليات مهرجان أفلام السعودية 9

تنظم «هيئة الأفلام» بالشراكة مع موقع «سوليوود» السينمائي لقاء مفتوحًا لعدد من قياداتها مع مجتمع الأفلام المحلي، يوم السبت 6 مايو المقبل، ضمن فعاليات «مهرجان أفلام السعودية» في نسخته التاسعة.

وسيتم عقد اللقاء في مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي «إثراء» في الظهران، من الساعة الثانية عشرة إلى الواحدة والنصف ظهرًا.

لقاء مفتوح مع هيئة الأفلام

ويتضمن اللقاء حديثًا مفتوحًا مع الرئيس التنفيذي لهيئة الأفلام المهندس عبدالله بن ناصر آل عياف، يتبعه استعراضًا لأبرز الإنجازات والخطط المستقبلية للهيئة، يتضمن ذلك استعراض أبرز جهود الهيئة وطموحاتها في الترويج لصناعة الأفلام وتحفيزها. إضافة إلى عرض خطط الهيئة لتنمية القطاع وجذب الاستثمارات، واستعراض خطط الهيئة في مجال الأرشفة الفيلمية وحفظ الذاكرة السينمائية.

أهم أهداف اللقاء

هذا ويهدف اللقاء إلى تعزيز قنوات التواصل بين الهيئة والجمهور المستهدف، وفتح قنوات النقاش والاقتراحات المباشرة مع هيئة الأفلام، والتي دأبت على تقديم لقاءات افتراضية مفتوحة بشكل شهري للتواصل مع صناع الأفلام والمهتمين بالقطاع.

كما سبق أن نظمت «هيئة الأفلام»، بالشراكة مع موقع «سوليوود» السينمائي، عددًا من ورش العمل المتخصصة في قطاع الأفلام، والتي تهدف إلى خلق ظروف مناسبة لإحداث قفزة نوعية في قطاع الأفلام محليًا، وترسيخ صناعة السينما السعودية، والارتقاء بالمحتوى المحلي لكي يحقق المعايير العالمية.