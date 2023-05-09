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كشفت Novavax عن بيانات واعدة للقاح جديد

لقاح مركب ضد كورونا والإنفلونزا

الثلاثاء ٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٠ مساءً
لقاح مركب ضد كورونا والإنفلونزا
المواطن - فريق التحرير

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صعد سهم “Novavax” بأكثر من 25% في تداولات ما قبل السوق الأمريكية، اليوم الثلاثاء، بعد أن كشفت الشركة عن بيانات واعدة للقاح جديد، وأيضًا عن خطط لخفض التكاليف والتي تشمل عمليات تسريح كبيرة للموظفين.

لقاح مركب

وذكرت الشركة، أن لقاحها المركب الذي يستهدف كلًّا من كوفيد والإنفلونزا أنتج استجابة مناعية قوية ضد الفيروسات وتم تحمله جيدًا في المرحلة الثانية من التجربة السريرية. وشاركت “Novavax” نتائج تجارب مماثلة على لقاح الإنفلونزا المستقل والجرعة العالية الجديدة من كوفيد.

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وكشفت “Novavax” عن خطة لخفض التكاليف، والتي ستشمل خفض 25% من القوة العاملة في الشركة حيث قال متحدث باسم شركة Novavax لشبكة “CNBC الأمريكية”: إن ما يقرب من 20% من العاملين بدوام كامل والبالغ عددهم الإجمالي 2000 موظف سيتأثرون بذلك القرار.

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وتتوقع “Novavax” أن تقلل أيضًا تكاليف البحث والتطوير وأيضًا تكاليف البيع والنفقات العامة والإدارية الخطة لعام 2023 بحوالي 20% إلى 25% مقارنة بتكاليف عام 2022. وكانت أبلغت الشركة عن تكاليف البحث والتطوير بلغت 258 مليون دولار ومصاريف متعلقة بالبيع والنفقات العامة والإدارية عند 162 مليون دولار العام الماضي.

تقليل التكاليف

ومن المتوقع أيضًا أن تقلل الشركة تكاليف البحث والتطوير والبيع والنفقات العامة والإدارية لعام 2024 بحوالي 40% إلى 50% مقارنة بعام 2022.

وسجلت شركة التكنولوجيا الحيوية مبيعات في الربع الأول بلغت 81 مليون دولار، بانخفاض عن 704 ملايين دولار التي أعلنت عنها خلال نفس الفترة من العام الماضي. وقالت الشركة: إن الانخفاض الحاد يرجع إلى “نمط موسمي بطيء” للقاحات كوفيد.

ويتوقع المحللون أن تحقق الشركة إيرادات قدرها 87.6 مليون دولار في الربع الأول.

وسجلت “Novavax” خسارة صافية قدرها 294 مليون دولار، أو 3.41 دولار للسهم الواحد، مقارنة بصافي دخل قدره 203 ملايين دولار، أو 2.56 دولار للسهم، خلال الربع الأول من عام 2022. قدر المحللون أن الشركة ستسجل خسارة قدرها 3.46 دولار للسهم الواحد.

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