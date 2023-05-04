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لقطات إنسانية لجهود حرس الحدود المقدمة لرعايا الإجلاء القادمين من السودان

الخميس ٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٣ مساءً