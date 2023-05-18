لقطات بالأقمار الصناعية تكشف دمار مدينة أوكرانية

تحولت مدينة باخموت الأوكرانية المحاصرة إلى مدينة أشباح، بعدما ظلت مركزًا لقتال طويل ومكثف، حيث لم تحقق أيًا من القوات الروسية أو الأوكرانية مكاسب أو انتصارات حاسمة على أرض الواقع.

حصار باخموت

وقال المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي “الأوكرانيون لم يتخلوا عن دفاعهم عن باخموت، كما لم يتخل الروس عن محاولاتهم للسيطرة على باخموت”. وأضاف: “كل يوم ، تتغير خطوط الدفاع ذهابًا وإيابًا”، بحسب “إيه بي سي” نيوز.

وتكشف صور الأقمار الصناعية التي التقطت في مايو 2022 و 2023 مستوى الدمار في المدينة، فقد انهارت المباني السكنية والمدارس والمباني الأخرى جراء القصف المتواصل، وتحولت الشوارع والمتنزهات المصطفة بالأشجار إلى اللون البني، بعدما احترقت.

حجم الدمار

وامتلأت السماء بالدخان الأسود للمباني المحترقة، يدعي الجيش الأوكراني التقدم الأخير على الرغم من أن روسيا لا تزال تسيطر على غالبية مناطق المدينة المدمرة.

يشار إلى أن معركة باخموت، المدينة المدمرة والتي يسيطر الروس على أكثر من 90% منها، باتت الأطول والأكثر دموية منذ بداية العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا في 24 فبراير 2022.