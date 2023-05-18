Icon

32 مشروع قرار مرتقب على طاولة القمة العربية بجدة Icon فيصل فجر مفتاح تألق الوحدة Icon ضبط مروجي الإمفيتامين والحشيش والأقراص المخدرة بتبوك والجوف Icon لقطات بالأقمار الصناعية تكشف دمار مدينة أوكرانية Icon الشباب يسعى لاستعادة توازنه ضد الوحدة Icon التعليم تعلن نتيجة النقل الخارجي وتحقق الرغبة الأولى لأكثر من 72% Icon والد التوأم السيامي النيجيري يسجد فرحًا بعد نجاح فصلهما Icon إيفر بانيغا يتألق في دوري روشن Icon حالة التوأم السيامي النيجيري مستقرة بعد عملية الفصل Icon الأسهم السعودية تنهي تعاملاتها باللون الأخضر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
أصبحت خاوية إلا من النار والقتلى

لقطات بالأقمار الصناعية تكشف دمار مدينة أوكرانية

الخميس ١٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٥٥ مساءً
لقطات بالأقمار الصناعية تكشف دمار مدينة أوكرانية
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

مواضيع ذات علاقة

تحولت مدينة باخموت الأوكرانية  المحاصرة إلى مدينة أشباح، بعدما ظلت مركزًا لقتال طويل ومكثف، حيث لم تحقق أيًا من القوات الروسية أو الأوكرانية مكاسب أو انتصارات حاسمة على أرض الواقع.

قد يهمّك أيضاً
3500 فرصة وظيفية بعدة مجالات في التدريب التقني

3500 فرصة وظيفية بعدة مجالات في التدريب التقني

21.363 موقعًا لقياس كثافة البعوض في الرياض

21.363 موقعًا لقياس كثافة البعوض في الرياض

حصار باخموت

وقال المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي “الأوكرانيون لم يتخلوا عن دفاعهم عن باخموت، كما لم يتخل الروس عن محاولاتهم للسيطرة على باخموت”. وأضاف: “كل يوم ، تتغير خطوط الدفاع ذهابًا وإيابًا”، بحسب “إيه بي سي” نيوز.

قد يهمّك أيضاً
الرئيس المصري يصل جدة للمشاركة في القمة العربية 32

الرئيس المصري يصل جدة للمشاركة في القمة العربية 32

وظائف شاغرة بمدينة الملك عبدالله للطاقة

وظائف شاغرة بمدينة الملك عبدالله للطاقة

وتكشف صور الأقمار الصناعية التي التقطت في مايو 2022 و 2023 مستوى الدمار في المدينة، فقد انهارت المباني السكنية والمدارس والمباني الأخرى جراء القصف المتواصل، وتحولت الشوارع والمتنزهات المصطفة بالأشجار إلى اللون البني، بعدما احترقت.

حجم الدمار

وامتلأت السماء بالدخان الأسود للمباني المحترقة، يدعي الجيش الأوكراني التقدم الأخير على الرغم من أن روسيا لا تزال تسيطر على غالبية مناطق المدينة المدمرة.

يشار إلى أن معركة باخموت، المدينة المدمرة والتي يسيطر الروس على أكثر من 90% منها، باتت الأطول والأكثر دموية منذ بداية العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا في 24 فبراير 2022.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أمطار متفاوتة وأجواء حارة بمعظم المناطق
السعودية اليوم

أمطار متفاوتة وأجواء حارة بمعظم المناطق

السعودية اليوم
استمرار اشتباكات الخرطوم رغم الهدنة
حصاد اليوم

استمرار اشتباكات الخرطوم رغم الهدنة

حصاد اليوم
هدف إيجالو يمنح الهلال التفوق أمام جاره النصر في الشوط الأول
الرياضة

هدف إيجالو يمنح الهلال التفوق أمام جاره...

الرياضة
رجل ينقذ 10 عائلات من حريق محقق
السعودية اليوم

رجل ينقذ 10 عائلات من حريق محقق

السعودية اليوم
لقطات لجريان السيول في بيشة
السعودية اليوم

لقطات لجريان السيول في بيشة

السعودية اليوم
هاتف U-series الجديد من HTC يدعم ميتافيرس
تكنولوجيا

هاتف U-series الجديد من HTC يدعم ميتافيرس

تكنولوجيا
لحظة هروب نزيلات سجن أم درمان بعد تعرّضه لقصف مدفعي
العالم

لحظة هروب نزيلات سجن أم درمان بعد...

العالم
ضبط 164 ألف قرص من الإمفيتامين بالقويعية
أخبار أمنية

ضبط 164 ألف قرص من الإمفيتامين بالقويعية

أخبار أمنية