32 مشروع قرار مرتقب على طاولة القمة العربية بجدة فيصل فجر مفتاح تألق الوحدة ضبط مروجي الإمفيتامين والحشيش والأقراص المخدرة بتبوك والجوف لقطات بالأقمار الصناعية تكشف دمار مدينة أوكرانية الشباب يسعى لاستعادة توازنه ضد الوحدة التعليم تعلن نتيجة النقل الخارجي وتحقق الرغبة الأولى لأكثر من 72% والد التوأم السيامي النيجيري يسجد فرحًا بعد نجاح فصلهما إيفر بانيغا يتألق في دوري روشن حالة التوأم السيامي النيجيري مستقرة بعد عملية الفصل الأسهم السعودية تنهي تعاملاتها باللون الأخضر
تحولت مدينة باخموت الأوكرانية المحاصرة إلى مدينة أشباح، بعدما ظلت مركزًا لقتال طويل ومكثف، حيث لم تحقق أيًا من القوات الروسية أو الأوكرانية مكاسب أو انتصارات حاسمة على أرض الواقع.
وقال المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي “الأوكرانيون لم يتخلوا عن دفاعهم عن باخموت، كما لم يتخل الروس عن محاولاتهم للسيطرة على باخموت”. وأضاف: “كل يوم ، تتغير خطوط الدفاع ذهابًا وإيابًا”، بحسب “إيه بي سي” نيوز.
وتكشف صور الأقمار الصناعية التي التقطت في مايو 2022 و 2023 مستوى الدمار في المدينة، فقد انهارت المباني السكنية والمدارس والمباني الأخرى جراء القصف المتواصل، وتحولت الشوارع والمتنزهات المصطفة بالأشجار إلى اللون البني، بعدما احترقت.
وامتلأت السماء بالدخان الأسود للمباني المحترقة، يدعي الجيش الأوكراني التقدم الأخير على الرغم من أن روسيا لا تزال تسيطر على غالبية مناطق المدينة المدمرة.
يشار إلى أن معركة باخموت، المدينة المدمرة والتي يسيطر الروس على أكثر من 90% منها، باتت الأطول والأكثر دموية منذ بداية العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا في 24 فبراير 2022.