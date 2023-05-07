لقطات بالأقمار الصناعية تُظهر ناقلتين تحتجزهما إيران

أظهرت صور أقمار صناعية السفينتين المحتجزتين في مضيق هرمز، بعد أيام من إعلان البحرية الأمريكية اعتراض طهران ناقلتي نفط.

احتجاز السفينتين

وكشفت الصور المقدمة من شركة بلانيت لابز الأمريكية، الناقلتين “أدفانتدج سويت” و”نيوفي” راسيتين جنوب بندر عباس بالقرب من قاعدة بحرية في المدينة الساحلية في محافظة هرمزغان الإيرانية، بحسب ما نقلت وكالة أسوشييتد برس اليوم الأحد.

وكانت إيران استولت على “أدفانتدج سويت” التي ترفع علم جزر مارشال ويعمل على متنها 23 هنديًا وروسيًا واحدًا، في 27 أبريل أثناء إبحارها في خليج عمان، زاعمة حينها أنها اصطدمت بسفينة أخرى، بالرغم من أن بيانات التتبع الخاصة بالسفينة لم تظهر أي سلوك غريب خلال رحلتها. فيما كانت تلك السفينة تنقل النفط الخام الكويتي لشركة الطاقة الأمريكية شيفرون كورب في سان رامون بولاية كاليفورنيا وقت الاستيلاء عليها.

مضيق هرمز

أما الناقلة نيوفي، التي كانت ترفع علم بنما، فاحتجزها الحرس الثوري الإيراني في مضيق هرمز الاستراتيجي أيضًا، يوم الثالث من مايو، في ثاني حادثة من هذا النوع بأقلّ من أسبوع.

أتت هاتان الحادثتان بالتزامن مع اختفاء ناقلة أخرى يعتقد أنها تحمل الخام الإيراني من مرفأ قبالة سنغافورة، بعد عام من تحديدها على أنها تحاول التهرب من العقوبات الأمريكية.

فيما أفادت شركة الاستخبارات البحرية أمبري، بأن تلك السفينة المسماة سويز راجان، تم الاستيلاء عليها بأمر من السلطات الأمريكية. إلا أن المسؤولين الأمريكيين رفضوا التعليق على الحدث.