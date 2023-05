لقطات بطائرة مُسيرة تكشف حالة دمار بغزة بعد الهدنة

كشفت لقطات لطائرة بدون طيار حالة دمار هائل تجتاح غزة، عقب حالة من التهدئة ووقف إطلاق النار بين فصائل المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي.

And this is what the destruction in Gaza looks like from a drone pic.twitter.com/sFUlCPkHJh

— Spriter (@Spriter99880) May 15, 2023