لقطات بطائرة مُسيرة تكشف حالة دمار بغزة بعد الهدنة

كشفت لقطات لطائرة بدون طيار حالة دمار هائل تجتاح غزة، عقب حالة من التهدئة ووقف إطلاق النار بين فصائل المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي.

دمار هائل

وكشفت لقطات تداولها مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، حالة الدمار والخرب التي لحقت بغزة، عقب انتهاء عملية القصف الإسرائيلي للقطاع الفلسطيني، والتي أسفرت عن سقوط عشرات القتلى.

وفي إحصائية محدثة للأضرار في قطاع غزة، قال مسؤول الإعلام الحكومي، سلامة معروف في مؤتمر صحافي: إن “القصف الإسرائيلي دمر 15 منزلًا بما مجموعه 51 وحدة سكنية بشكل كلي”. كما تضررت 940 وحدة سكنية، منها 49 وحدة، غير صالحة للسكن، حيث بلغت القيمة التقديرية الأولية للخسائر جراء “العدوان” على غزة، قرابة 5 ملايين دولار.

وتعرض القطاع الزراعي لخسائر وأضرار مباشرة تجاوزت قيمتها 3 ملايين دولار، جراء منع تصدير أكثر من 1000 طن من المنتجات الزراعية.