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في دوري أبطال آسيا

لقطات تتويج الهلال بالميدالية الفضية

السبت ٦ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٥٦ مساءً
لقطات تتويج الهلال بالميدالية الفضية
المواطن - فريق التحرير

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توج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بقيادة مدربه الأرجنتيني رامون دياز بالميدالية الفضية في دوري أبطال آسيا، اليوم السبت.

فوز أوراوا

ولعب أوراوا ريد دايموندز ضد الهلال على ملعب سايتاما 2002، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا، وانتهت المباراة بفوز الفريق الياباني بهدف عكسي سجله النجم البيروفي أندريه كاريلو عند الدقيقة 49.

نهائي دوري أبطال آسيا
جانب من المباراة – المصدر @Alhilal_FC

تتويج الهلال

وصعد لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال إلى منصة التتويج، وتسلموا الميداليات الفضية بحصولهم على المركز الثاني، ثم صعد لاعبو أوراوا لتسلم الميداليات الذهبية.

الهلال
جانب من تتويج الفريق بالميدالية الفضية – المصدر @aawsat_spt

وحرصت الجماهير التي تواجدت في مدرجات ملعب سايتاما، على تقديم التحية للاعبي الفريق الأول لكرة القدم، بعد نهاية المباراة وأثناء تتويجهم بالميداليات الفضية، نظرًا للمستوى المميز الذي قدموه رغم الخسارة.

الهلال
جانب من تتويج الفريق بالميدالية الفضية – المصدر @aawsat_spt

بطل دوري روشن بالمونديال

على الجانب الآخر، منحت خسارة الزعيم للقب دوري أبطال آسيا، الفرصة أمام بطل دوري روشن، لتمثيل السعودية في كأس العالم للأندية 2023، المقرر إقامتها في الرياض شهر ديسمبر المقبل.

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