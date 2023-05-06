لقطات تتويج الهلال بالميدالية الفضية

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توج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بقيادة مدربه الأرجنتيني رامون دياز بالميدالية الفضية في دوري أبطال آسيا، اليوم السبت.
جانب من تسليم لاعبي #الهلال الميداليات الفضية🥈#أوراوا_الهلال | #SSC pic.twitter.com/KIwnsWKZcGقد يهمّك أيضاً
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) May 6, 2023
ولعب أوراوا ريد دايموندز ضد الهلال على ملعب سايتاما 2002، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا، وانتهت المباراة بفوز الفريق الياباني بهدف عكسي سجله النجم البيروفي أندريه كاريلو عند الدقيقة 49.
وصعد لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال إلى منصة التتويج، وتسلموا الميداليات الفضية بحصولهم على المركز الثاني، ثم صعد لاعبو أوراوا لتسلم الميداليات الذهبية.
وحرصت الجماهير التي تواجدت في مدرجات ملعب سايتاما، على تقديم التحية للاعبي الفريق الأول لكرة القدم، بعد نهاية المباراة وأثناء تتويجهم بالميداليات الفضية، نظرًا للمستوى المميز الذي قدموه رغم الخسارة.
على الجانب الآخر، منحت خسارة الزعيم للقب دوري أبطال آسيا، الفرصة أمام بطل دوري روشن، لتمثيل السعودية في كأس العالم للأندية 2023، المقرر إقامتها في الرياض شهر ديسمبر المقبل.