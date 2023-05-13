لقطات توثق فرحة الملكة رانيا بتخرج ابنتها الأميرة سلمى

الملك سلمان يبعث رسالة خطية لرئيس القمر المتحدة أمطار رعدية ورياح نشطة مثيرة للأتربة على 9 مناطق أسينسيو يُهدي الفوز لـ الريال ضد خيتافي التعادل السلبي يحسم مباراة الوداد الرياضي ضد صن داونز مدرب توتنهام السابق يقترب من تدريب تشيلسي أمانة جدة تلغي عقد استثمار شاطئ أبحر بعد رصد مخالفات موعد مباراة الاتفاق ضد الشباب إضافة مسار حافلات الرياض في خرائط جوجل ماب الاتحاد يواصل استعداده لمواجهة الهلال عمر السومة يقلد البليهي بعد تتويج العربي
نشرت الملكة رانيا، زوجة العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني بن الحسين، اليوم السبت، صورًا من حفل تخرج ابنتها الأميرة سلمى من جامعة بالولايات المتحدة الأمريكية.
جاء ذلك في منشور للملكة رانيا على صفحتها الرسمية بانستغرام، السبت، قائلة بتعليق: ” فخورة للاحتفال بتخرج سلمى من جامعة كاليفورنيا الجنوبية أمس – مبارك حبيبتي”.
ونشرت الملكة رانيا 3 صور إحداها للأميرة سلمى بثوب التخريج المطرز عليه علم الأردن، وأخرى مع والدها الملك عبدالله القاني تعانقه فيها والثالثة للملكة والأميرة معًا.
يذكر أن الديوان الملكي الأردني، الأسبوع الماضي موعد زفاف ولي العهد، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني من خطيبته السعودية، رجوة خالد السيف في الأول من يونيو حزيران 2023.