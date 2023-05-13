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من حفل جامعتها بالولايات المتحدة الأمريكية

لقطات توثق فرحة الملكة رانيا بتخرج ابنتها الأميرة سلمى

السبت ١٣ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٥٠ مساءً
لقطات توثق فرحة الملكة رانيا بتخرج ابنتها الأميرة سلمى
المواطن - فريق التحرير

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نشرت الملكة رانيا، زوجة العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني بن الحسين، اليوم السبت، صورًا من حفل تخرج ابنتها الأميرة سلمى من جامعة بالولايات المتحدة الأمريكية.

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حفل تخرج الأميرة سلمى

جاء ذلك في منشور للملكة رانيا على صفحتها الرسمية بانستغرام، السبت، قائلة بتعليق: ” فخورة للاحتفال بتخرج سلمى من جامعة كاليفورنيا الجنوبية أمس – مبارك حبيبتي”.

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ونشرت الملكة رانيا 3 صور إحداها للأميرة سلمى بثوب التخريج المطرز عليه علم الأردن، وأخرى مع والدها الملك عبدالله القاني تعانقه فيها والثالثة للملكة والأميرة معًا.

يذكر أن الديوان الملكي الأردني، الأسبوع الماضي موعد زفاف ولي العهد، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني من خطيبته السعودية، رجوة خالد السيف في الأول من يونيو حزيران 2023.

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