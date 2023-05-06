لقطات توثق لحظة صفع رجل لرئيس وزراء إيطاليا السابق

ذكرت وسائل إعلام إيطالية، أن رئيس وزراء إيطاليا السابق، جوزيبي كونتي، تعرض لاعتداء جسدي خلال ظهوره في فعالية رسمية في توسكانا، من رجل يحتج على عمليات الإغلاق التي شهدتها إيطاليا وغيرها من القيود التي فرضت سابقًا لاحتواء جائحة فيروس كورونا.

القبض على المهاجم

وأفادت وكالة أنباء لابريس بأن الرجل ضرب كونتي في وجهه، وقد اعتقلت سلطات إنفاذ القانون المهاجم على الفور.

وقال كونتي في بيان: المعارضة مشروعة لكن هذه المظاهر العنيفة تخرج عن السياق الديمقراطي، وفي الوقت نفسه، عبرت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، عن تضامنها مع كونتي، الذي ينتمي حزبه إلى المعارضة، وأدانت كل أشكال العنف.

إغلاق صارم

وكان كونتي رئيسًا للوزراء عندما أصبحت إيطاليا أول دولة في الغرب تؤكد ظهور حالات إصابة بكوفيد-19 في فبراير 2020، حيث وضع البلاد قيد إغلاق صارم أوائل مارس، وأشرف على بدء حملة التطعيم في إيطاليا.