لقطات توثق لحظة صفع رجل لرئيس وزراء إيطاليا السابق

ذكرت وسائل إعلام إيطالية، أن رئيس وزراء إيطاليا السابق، جوزيبي كونتي، تعرض لاعتداء جسدي خلال ظهوره في فعالية رسمية في توسكانا، من رجل يحتج على عمليات الإغلاق التي شهدتها إيطاليا وغيرها من القيود التي فرضت سابقًا لاحتواء جائحة فيروس كورونا.

Giuseppe Conte aggredito e schiaffeggiato da un No Vax

E te pareva se non era NO VAX #Massa #Toscana🤣#GiuseppeConte 👏 pic.twitter.com/XYYWNWO8HL

— Ivan Lebon (@IvanLeBon) May 5, 2023