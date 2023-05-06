لقطات توثق لحظة صفع رجل لرئيس وزراء إيطاليا السابق

لقطات لانطلاق موكب الملك تشارلز الثالث الهلال وأوراوا يتعادلان سلبيًا بالشوط الأول الجماهير: الهلال يستحق ركلة جزاء ضد أوراوا التحول الوطني يسهم في مشاركة المرأة بنسبة 34.7 % في سوق العمل الدعم السريع تتهم الجيش السوداني بإطلاق النار على سيارة السفير التركي الشرطة تحقق مع بوريس جونسون بسبب مقطع مثير للجدل إجلاء 13 ألف كندي بسبب خروج الحرائق عن السيطرة مجموعة سيركو الدولية تعلن عن وظائف شاغرة مودريتش يحسم مستقبله في الموسم الجديد غائبون عن تتويج الملك تشارلز أبرزهم بايدن
ذكرت وسائل إعلام إيطالية، أن رئيس وزراء إيطاليا السابق، جوزيبي كونتي، تعرض لاعتداء جسدي خلال ظهوره في فعالية رسمية في توسكانا، من رجل يحتج على عمليات الإغلاق التي شهدتها إيطاليا وغيرها من القيود التي فرضت سابقًا لاحتواء جائحة فيروس كورونا.
Giuseppe Conte aggredito e schiaffeggiato da un No Vax
E te pareva se non era NO VAX #Massa #Toscana🤣#GiuseppeConte 👏 pic.twitter.com/XYYWNWO8HLقد يهمّك أيضاً
— Ivan Lebon (@IvanLeBon) May 5, 2023
وأفادت وكالة أنباء لابريس بأن الرجل ضرب كونتي في وجهه، وقد اعتقلت سلطات إنفاذ القانون المهاجم على الفور.
وقال كونتي في بيان: المعارضة مشروعة لكن هذه المظاهر العنيفة تخرج عن السياق الديمقراطي، وفي الوقت نفسه، عبرت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، عن تضامنها مع كونتي، الذي ينتمي حزبه إلى المعارضة، وأدانت كل أشكال العنف.
وكان كونتي رئيسًا للوزراء عندما أصبحت إيطاليا أول دولة في الغرب تؤكد ظهور حالات إصابة بكوفيد-19 في فبراير 2020، حيث وضع البلاد قيد إغلاق صارم أوائل مارس، وأشرف على بدء حملة التطعيم في إيطاليا.