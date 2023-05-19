لقطات خلابة لجريان شعيب الشوكي بعد أمطار الرياض

وثقت مقاطع فيديو متداولة، جريان شعيب الشوكي، اليوم الجمعة، بعد هطول أمطار غزيرة على شمال منطقة الرياض.

وأظهر مقطع فيديو جريان شعيب الشوكي فوق مصب الترباعة بعد هطول الأمطار، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

وشهدتها الرياض أمس الخميس، هطول أمطار غزيرة جرت على إثرها السيول والأودية وسط تحذيرات من المركز الوطني للأرصاد.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بأن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية كذلك على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، القصيم، حائل والحدود الشمالية.