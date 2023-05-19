لقطات خلابة لجريان شعيب الشوكي بعد أمطار الرياض ولي العهد يؤكد لـ زيلينسكي دعم السعودية لجهود حل أزمة أوكرانيا التحديث الجديد في تويتر يتيح إمكانية الدردشة الصوتية ضبط مقيم و3 مخالفين لترويجهم القات والأقراص المخدرة سحابة نووية تقترب من أوروبا محمد بن سلمان يعلن اعتماد إعلان جدة في ختام القمة العربية العليمي: نشكر السعودية لردعها التهديدات عن الأمة العربية ولي عهد الكويت: التفاهمات السعودية الإيرانية ستنعكس إيجابًا على المنطقة منظمة التعاون الإسلامي: نرحب بالمبادرة السعودية لحل أزمة السودان محمد بن سلمان يتوسط القادة المشاركين في قمة جدة
وثقت مقاطع فيديو متداولة، جريان شعيب الشوكي، اليوم الجمعة، بعد هطول أمطار غزيرة على شمال منطقة الرياض.
وأظهر مقطع فيديو جريان شعيب الشوكي فوق مصب الترباعة بعد هطول الأمطار، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.
وشهدتها الرياض أمس الخميس، هطول أمطار غزيرة جرت على إثرها السيول والأودية وسط تحذيرات من المركز الوطني للأرصاد.
وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بأن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية كذلك على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.
في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، القصيم، حائل والحدود الشمالية.