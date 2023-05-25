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بعد هطول الأمطار صباح اليوم

لقطات ساحرة لتدفق الشلالات بروضة الهضب شرق رنيه

الخميس ٢٥ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٥ صباحاً
لقطات ساحرة لتدفق الشلالات بروضة الهضب شرق رنيه
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو متداول، هطول أمطار متوسطة وتدفق الشلالات في روضة الهضب شرق رنيه بمنطقة مكة المكرمة، صباح اليوم الخميس.

وأظهر المقطع، مشاهد ساحرة لتدفق الشلالات في روضة الهضب شرق رنيه، بعد هطول الأمطار، جعلها الله أمطار خير وبركة.

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توقعات حالة الطقس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

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