لقطات ساحرة لتدفق شلالات بجدة غرب تبوك

وثق مقطع فيديو متداول، لقطات ساحرة لتدفق شلالات بجدة غرب منطقة تبوك، بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة.

وأظهر المقطع الذي نشره حساب إمارة منطقة تبوك على موقع “تويتر”، مشاهد خلابة لتدفق شلالات بجدة، بعد هطول الأمطار، جعلها الله أمطار خير وبركة.

وهطلت أمطار على مراكز بجدة وشقري والسرو، ونعمي وبئر بن هرماس والعيينة والبديعة وضواحيهما بمنطقة تبوك، جعلها الله سقيا خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك تمتد إلى مناطق تبوك، حائل، الجوف والحدود الشمالية.

كما تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الرياض، القصيم والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية (حفر الباطن)، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، تبوك، الجوف والمدينة المنورة.