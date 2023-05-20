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نقل الضحية إلى المستشفى بعد الواقعة

لقطات صادمة لحادث سرقة واعتداء على امرأة بنيويورك

السبت ٢٠ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٤٤ مساءً
لقطات صادمة لحادث سرقة واعتداء على امرأة بنيويورك
المواطن - فريق التحرير

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كشف فيديو صادم عن واقعة ضرب واعتداء وسرقة، كانت ضحيتها امرأة في مدينة نيويورك الأمريكية، من قبل مجموعة من الشبان والشابات.

تفاصيل الحادث

وكانت امرأة تبلغ من العمر 46 عامًا، تسير وحيدة في شارع برودواي، مساء الخميس الماضي، عندما اقتربت مجموعة من 6 مشتبه بهم وبدأوا في توجيه اللكمات، وفقًا للشرطة الأمريكية.

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وبدأت موجة اللكمات على الرصيف، لكنها استمرت إلى الشارع، حيث سقطت الضحية على الأرض، بحسب المقاطع المتداولة عبر تويتر.

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الاعتداء على السيدة

ويظهر المقطع أن بعض أفراد المجموعة العدوانية، التي ضمت شبانًا وفتيات، قاموا بركل الضحية عندما كانت على الأرض.

وقالت الشرطة إن الجناة استولوا على محفظة الضحية، التي تحتوي على هاتف محمول ومحفظة و25 دولارًا وبطاقات مصرفية.

وعانت الضحية من إصابات وتم نقلها إلى مركز وودهول الطبي، حيث تم إدراجها في حالة مستقرة.

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