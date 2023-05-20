لقطات صادمة لحادث سرقة واعتداء على امرأة بنيويورك

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كشف فيديو صادم عن واقعة ضرب واعتداء وسرقة، كانت ضحيتها امرأة في مدينة نيويورك الأمريكية، من قبل مجموعة من الشبان والشابات.
وكانت امرأة تبلغ من العمر 46 عامًا، تسير وحيدة في شارع برودواي، مساء الخميس الماضي، عندما اقتربت مجموعة من 6 مشتبه بهم وبدأوا في توجيه اللكمات، وفقًا للشرطة الأمريكية.
وبدأت موجة اللكمات على الرصيف، لكنها استمرت إلى الشارع، حيث سقطت الضحية على الأرض، بحسب المقاطع المتداولة عبر تويتر.
A violent group of strangers pummeled and robbed a woman in Brooklyn late Thursday, disturbing new video shows.
The 46-year-old was walking on Broadway near Roebling Street in Williamsburg around 11:50 p.m. Thursday when the group of six suspects approached and started throwing… pic.twitter.com/ZaWx8Q0Mo7
— D. Scott @eclipsethis2003 (@eclipsethis2003) May 19, 2023
ويظهر المقطع أن بعض أفراد المجموعة العدوانية، التي ضمت شبانًا وفتيات، قاموا بركل الضحية عندما كانت على الأرض.
وقالت الشرطة إن الجناة استولوا على محفظة الضحية، التي تحتوي على هاتف محمول ومحفظة و25 دولارًا وبطاقات مصرفية.
وعانت الضحية من إصابات وتم نقلها إلى مركز وودهول الطبي، حيث تم إدراجها في حالة مستقرة.