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لقطات لأمطار الجوف وسط تحذيرات الأرصاد

الأحد ٢٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٢٣ مساءً
لقطات لأمطار الجوف وسط تحذيرات الأرصاد
المواطن - فريق التحرير

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هطلت اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة الجوف شملت مدينة سكاكا ومحافظات القريات ودومة الجندل وطبرجل والمراكز التابعة.

ووثقت صور ومقاطع فيديو، هطول الأمطار المتوسطة على أجزاء من الجوف ومنها سكاكا والقريات.

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طقس اليوم

وفي وقت سابق من اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، وتمتد إلى مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية.

كما تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الرياض، القصيم وحائل.

في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة وتحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، تبوك والجوف، كذلك يتوقع انخفاض ملموس في درجات الحرارة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، تبوك والجوف.

 

 

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  • ماجد

    اللهم ادمها من نعمة واحفظها من الزوال

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