Icon

محتال صيني يستخدم الذكاء الاصطناعي لسرقة 600 ألف دولار Icon توقعات بسيول وبرد على المدينة المنورة حتى الـ10 مساءً Icon تفحم فرنسيَّيْن في اصطدام طائرتين سياحيتين بتونس Icon سبب تواجد ميسي في برشلونة Icon صور لألواح الطاقة الشمسيّة على محطة الفضاء التقطتها ريانة Icon أسعار تذاكر مباراة الاتحاد والطائي Icon أجواء طربية رائعة يعيشها الحضور مع شيرين في جدة Icon حريق ضخم وإطلاق نار في جياد الصناعية بالسودان Icon سفارة السعودية بأستراليا تحذر المواطنين من الزلزال: التزموا بالتعليمات Icon ماجد عبدالله: الاتحاد استحق لقب الدوري Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

لقطات لأمطار الجوف وسط تحذيرات الأرصاد

الأحد ٢٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٢٣ مساءً
لقطات لأمطار الجوف وسط تحذيرات الأرصاد
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

هطلت اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة الجوف شملت مدينة سكاكا ومحافظات القريات ودومة الجندل وطبرجل والمراكز التابعة.

ووثقت صور ومقاطع فيديو، هطول الأمطار المتوسطة على أجزاء من الجوف ومنها سكاكا والقريات.

قد يهمّك أيضاً
مشاط يتفقَّد مخيمات حجاج إفريقيا غير العربية

مشاط يتفقَّد مخيمات حجاج إفريقيا غير العربية

الظهور الأول لوالدة رجوة آل سيف في حفل الحناء

الظهور الأول لوالدة رجوة آل سيف في حفل الحناء

قد يهمّك أيضاً
الزائر الأبيض يزيد قمم عسير جمالًا

الزائر الأبيض يزيد قمم عسير جمالًا

رقم مميز لـ فراس البريكان بعد ثنائيته ضد الاتفاق

رقم مميز لـ فراس البريكان بعد ثنائيته ضد الاتفاق

طقس اليوم

وفي وقت سابق من اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، وتمتد إلى مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية.

كما تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الرياض، القصيم وحائل.

في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة وتحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، تبوك والجوف، كذلك يتوقع انخفاض ملموس في درجات الحرارة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، تبوك والجوف.

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

  • ماجد

    اللهم ادمها من نعمة واحفظها من الزوال

إقرأ المزيد

الشباب يبحث عن الفوز السابع ضد الفرق السورية
آخر الاخبار

الشباب يبحث عن الفوز السابع ضد الفرق...

آخر الاخبار
بحضور 50 ألف متفرج .. الاتحاد يُبدع في الجوهرة ويحافظ على صدارته
الرياضة

بحضور 50 ألف متفرج .. الاتحاد يُبدع...

الرياضة
وظائف شاغرة لدى شركة هاليبورتون
وظائف

وظائف شاغرة لدى شركة هاليبورتون

وظائف
وظائف إدارية شاغرة في الخزف السعودي
وظائف

وظائف إدارية شاغرة في الخزف السعودي

وظائف
النصر يخطف صدارة الأقوى هجوميًا
آخر الاخبار

النصر يخطف صدارة الأقوى هجوميًا

آخر الاخبار
أمطار ورياح تثير الأتربة والغبار وتدني الرؤية على 9 مناطق
السعودية اليوم

أمطار ورياح تثير الأتربة والغبار وتدني الرؤية...

السعودية اليوم
الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ 40 مئوية
السعودية اليوم

الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ...

السعودية اليوم
شرطان لـ النصر لضمان التأهل إلى دوري أبطال آسيا
الرياضة

شرطان لـ النصر لضمان التأهل إلى دوري...

الرياضة