لقطات لإحباط تهريب 214 قرن ظبي نادر مع مسافر فيتنامي

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ألقت السلطات المختصة في مطار “دومودييدوفو Domodedovo” بموسكو، القبض على مسافر فيتنامي حاول تهريب قرون ظبي السايغا النادر.
ووفقًا للمعلومات المتوفرة فإن السلطات المختصة في المطار ألقت القبض على مسافر فيتنامي كان متوجهًا من موسكو إلى فيتنام في رحلة تمر عبر الإمارات العربية المتحدة، وعثرت في حقيبته على علب فيها 214 قرنًا من قرون ظبي السايغا المهدد بالانقراض، كان يحاول تهريبها.
وحاول المسافر تمويه حمولته فغطى القرون بطبقات من رغوة البولي يوريثان لكن محاولته فشلت، وعند إلقاء القبض عليه قال إنه لا يعرف شيئًا عن محتويات الحقيبة.
وقامت السلطات المختصة في موسكو برفع دعوى ضد الشخص المذكور بتهمة تهريب حيوانات ذات قيمة خاصة.