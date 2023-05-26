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كان متوجهًا من موسكو إلى فيتنام

لقطات لإحباط تهريب 214 قرن ظبي نادر مع مسافر فيتنامي

الجمعة ٢٦ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١:١٤ صباحاً
لقطات لإحباط تهريب 214 قرن ظبي نادر مع مسافر فيتنامي
المواطن - فريق التحرير

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ألقت السلطات المختصة في مطار “دومودييدوفو Domodedovo” بموسكو، القبض على مسافر فيتنامي حاول تهريب قرون ظبي السايغا النادر.

تفاصيل الحادثة

ووفقًا للمعلومات المتوفرة فإن السلطات المختصة في المطار ألقت القبض على مسافر فيتنامي كان متوجهًا من موسكو إلى فيتنام في رحلة تمر عبر الإمارات العربية المتحدة، وعثرت في حقيبته على علب فيها 214 قرنًا من قرون ظبي السايغا المهدد بالانقراض، كان يحاول تهريبها.

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وحاول المسافر تمويه حمولته فغطى القرون بطبقات من رغوة البولي يوريثان لكن محاولته فشلت، وعند إلقاء القبض عليه قال إنه لا يعرف شيئًا عن محتويات الحقيبة.

وقامت السلطات المختصة في موسكو برفع دعوى ضد الشخص المذكور بتهمة تهريب حيوانات ذات قيمة خاصة.

 

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