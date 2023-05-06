ثنائية لـ مان سيتي ضد ليدز في الدوري الإنجليزي لقطات لإغماء جنود بريطانيين خلال تتويج الملك تشارلز اقتراح بإعادة تدريس منهج الإملاء والخط لطلاب الابتدائي ميلان يعود للمربع الذهبي بثنائية في لاتسيو ملتقى الباركنسون الخامس في تخصصي الرياض يبحث مستجدات المرض مدني محايل عسير يباشر تسرب وقود من شاحنة لنقل أسطوانات الغاز الجيش السوداني ينفي اتهام الدعم السريع له باحتجاز السفير التركي أوراوا أول المشاركين في كأس العالم للأندية 2023 الشاعر والأديب ناصر السكران في ذمة الله مداهمات أمنية تطيح بـ6 أشخاص بحوزتهم مواد مخدرة في الشرقية
تعرض عدد من الجنود البريطانيين، بينهم ضابط في البحرية الملكية وحامل راية، للإغماء أثناء انتظارهم للمشاركة في موكب العودة إلى قصر باكنجهام بعد تتويج الملك تشارلز الثالث.
وحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، وثقت عدة صور حالات إغماء عدد من الجنود المشاركين في موكب الملك تشارلز الثالث، حيث احتاج بعضهم للمساعدة الطبية.
كما شوهد أحد الجنود وهو يقدم المساعدة لزميله بعد أن سقط مغشيًا.
وشارك أكثر من 4 آلاف جندي في الموكب الاحتفالي، لمرافقة الملك تشارلز وعقيلته الملكة كاميلا إلى قصر باكنغهام.
وتوج تشارلز الثالث، اليوم السبت، ملكًا على بريطانيا في كنيسة وستمنستر بالعاصمة لندن ضمن أكبر احتفال رسمي تشهده البلاد منذ 70 عامًا، بحضور أكثر من 2300 شخص، بينهم 100 من قادة دول العالم، وفقًا لشبكة “سكاي نيوز عربية”.
كما تم تتويج كاميلا عقيلة الملك تشارلز ملكة إلى جانب زوجها، وارتدت تاج الملكة ماري خلال التتويج وفقًا لما أورده قصر باكنغهام.