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وسط مشاركة الآلاف

لقطات لإغماء جنود بريطانيين خلال تتويج الملك تشارلز

السبت ٦ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٢٤ مساءً
لقطات لإغماء جنود بريطانيين خلال تتويج الملك تشارلز
المواطن - فريق التحرير

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تعرض عدد من الجنود البريطانيين، بينهم ضابط في البحرية الملكية وحامل راية، للإغماء أثناء انتظارهم للمشاركة في موكب العودة إلى قصر باكنجهام بعد تتويج الملك تشارلز الثالث.

إغماء الجنود

وحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، وثقت عدة صور حالات إغماء عدد من الجنود المشاركين في موكب الملك تشارلز الثالث، حيث احتاج بعضهم للمساعدة الطبية.

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كما شوهد أحد الجنود وهو يقدم المساعدة لزميله بعد أن سقط مغشيًا.

4 آلاف جندي

وشارك أكثر من 4 آلاف جندي في الموكب الاحتفالي، لمرافقة الملك تشارلز وعقيلته الملكة كاميلا إلى قصر باكنغهام.

وتوج تشارلز الثالث، اليوم السبت، ملكًا على بريطانيا في كنيسة وستمنستر بالعاصمة لندن ضمن أكبر احتفال رسمي تشهده البلاد منذ 70 عامًا، بحضور أكثر من 2300 شخص، بينهم 100 من قادة دول العالم، وفقًا لشبكة “سكاي نيوز عربية”.

كما تم تتويج كاميلا عقيلة الملك تشارلز ملكة إلى جانب زوجها، وارتدت تاج الملكة ماري خلال التتويج وفقًا لما أورده قصر باكنغهام.

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