لقطات لإنزال حالة طبية حرجة لمسنة قادمة من السودان

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وثق مقطع فيديو نشرته قناة “الإخبارية”، إنزال حالة طبية حرجة لمسنة قادمة من السودان عبر سفينة الملك أبها ونقلها إلى المستشفى.
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إنزال حالة طبية حرجة لمسنة قادمة من السودان عبر سفينة الملك أبها ونقلها إلى المستشفى#عين_الخامسة#الإخبارية pic.twitter.com/nM3efRFbYw
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 1, 2023
وأظهر الفيديو، الفريق الإسعافي وهو يقوم بإنزال الحالة الحرجة من على متن سفينة “جلالة الملك أبها”، بعد وصولها إلى مدينة جدة، والتعامل معها إسعافيًا لنقلها إلى المستشفى.
وكانت سفينة “جلالة الملك أبها” وصلت اليوم الاثنين، إلى قاعدة الملك فيصل البحرية بمدينة جدة، وعلى متنها 212 راكبًا من 12 جنسية بعد إجلائهم من العاصمة السودانية الخرطوم.
يأتي ذلك استمرارًا للجهود التي تبذلها المملكة بتوجيهات من القيادة الرشيدة في عمليات الإجلاء من السودان إلى المملكة.