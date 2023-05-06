لقطات لإنقاذ بقرة جوًا بطائرة من جبال الألب

وثق مقطع فيديو متداول لقطات إنقاذ فريدة من نوعها لبقرة، ونقلها من جبال الألب حيث ترعى هناك إلى الطبيب البيطري لعلاجها.

وبحسب الفيديو المتداول، شوهدت طائرة هليكوبتر تحمل البقرة جوًا إلى بر الأمان، تمهيداً لعلاجها.

وأظهر الفيديو مساحات خضراء شاسعة، جعلت البقرة تستمتع بمناظر خلابة خلال هذه العملية.