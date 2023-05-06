التجارة: إصدار 189 رخصة لتصدير الحديد منذ بدء السماح بالتصدير لقطات تتويج الهلال بالميدالية الفضية لقطات لإنقاذ بقرة جوًا بطائرة من جبال الألب العراق يناشد بتدخل دولي لعلاج انخفاض مياه نهري دجلة والفرات انهيار جزء من أرضية ممشى حي السويدي وإصابة مواطنة وابنتيها أوراوا لم يُسدد على مرمى الهلال! وزير الخارجية: نأمل أن يقود حوار جدة لإنهاء الصراع وعودة الاستقرار بالسودان دياز: الهلال عانى من ضغوط كبيرة وقدمنا مستوى مميزاً لقطات لصيني يضع قطة حية بالخلاط الكهربائي وظائف بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية
وثق مقطع فيديو متداول لقطات إنقاذ فريدة من نوعها لبقرة، ونقلها من جبال الألب حيث ترعى هناك إلى الطبيب البيطري لعلاجها.
وبحسب الفيديو المتداول، شوهدت طائرة هليكوبتر تحمل البقرة جوًا إلى بر الأمان، تمهيداً لعلاجها.
وأظهر الفيديو مساحات خضراء شاسعة، جعلت البقرة تستمتع بمناظر خلابة خلال هذه العملية.