Icon

توقعات بـ أمطار متفاوتة وبرد ورياح بعدة مناطق Icon الحمراني: إذا كانت مصاريف أسرتك أكثر من 4500 ريال فأنت مبذر Icon المملكة أصبحت لاعبًا رئيسيًّا في أكثر الرياضات ربحًا بالعالم Icon طقس الثلاثاء .. أمطار على 5 مناطق Icon الهيدروجين الأخضر السعودي سيعزز جهود أوروبا لتقليل انبعاثات الكربون Icon مصرع 6 أشخاص في حريق هائل بنيوزيلندا Icon متعافية من الإدمان: كنت أبغي أسرق ذهب بنتي وأبيعه Icon لقطات بطائرة مُسيرة تكشف حالة دمار بغزة بعد الهدنة Icon اعتراض مقاتلات ألمانية وفرنسية اقتربت من الحدود الروسية Icon أبرز طرق الاحتيال في تأجير الشقق تلبيس الطواقي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
الدفاع المدني يكافح للسيطرة على الحريق

لقطات لاحتراق مبنى كلية التراث في بغداد

الإثنين ١٥ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٨ مساءً
لقطات لاحتراق مبنى كلية التراث في بغداد
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وثق مقطع فيديو متداول لقطات لاحتراق مبنى كلية التراث في العاصمة العراقية بغداد.

ألسنة النيران

وبحسب الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، شوهدت أعمدة الدخان وألسنة النيران تشتعل في محيط المبنى.

قد يهمّك أيضاً
ترقب عالمي لنتائج الانتخابات في تركيا

ترقب عالمي لنتائج الانتخابات في تركيا

دياز: أفتخر بتدريب الهلال وهدفنا التتويج بكأس الملك

دياز: أفتخر بتدريب الهلال وهدفنا التتويج بكأس الملك

وقال الدفاع المدني: فرقنا تكافح من أجل إطفاء حريق كبير اندلع داخل كلية التراث.

قد يهمّك أيضاً
حساب المواطن: آخر موعد للتحقق من البيانات يوم 10 ميلاديًّا

حساب المواطن: آخر موعد للتحقق من البيانات يوم 10 ميلاديًّا

ضبط مواطن و4 يمنيين لتهريبهم القات في عسير وجازان

ضبط مواطن و4 يمنيين لتهريبهم القات في عسير وجازان

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

خطوة جديدة من الاتحاد لضم ويلفريد زاها
الرياضة

خطوة جديدة من الاتحاد لضم ويلفريد زاها

الرياضة
كوريا الشمالية تطلق قمرًا صناعيًّا للتجسس
العالم

كوريا الشمالية تطلق قمرًا صناعيًّا للتجسس

العالم
منافسة مشتعلة بدوري الدرجة الأولى السعودي
الرياضة

منافسة مشتعلة بدوري الدرجة الأولى السعودي

الرياضة
غريفيث: أشكر السعودية على جهودها في إجلاء العالقين في السودان
السعودية اليوم

غريفيث: أشكر السعودية على جهودها في إجلاء...

السعودية اليوم
أمطار إبريل بالسعودية الأعلى منذ 40 عامًا
السعودية اليوم

أمطار إبريل بالسعودية الأعلى منذ 40 عامًا

السعودية اليوم
كشف هوية جندية أمريكية ساهمت في نشر وثائق البنتاجون
العالم

كشف هوية جندية أمريكية ساهمت في نشر...

العالم
مركز الفلك الدولي: العيد السبت
السعودية اليوم

مركز الفلك الدولي: العيد السبت

السعودية اليوم
الثامنة عالميًا.. جامعة الملك عبدالعزيز تسجّل 177 براءة اختراع خلال 2022
السعودية اليوم

الثامنة عالميًا.. جامعة الملك عبدالعزيز تسجّل 177...

السعودية اليوم