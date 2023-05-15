لقطات لاحتراق مبنى كلية التراث في بغداد

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وثق مقطع فيديو متداول لقطات لاحتراق مبنى كلية التراث في العاصمة العراقية بغداد.
وبحسب الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، شوهدت أعمدة الدخان وألسنة النيران تشتعل في محيط المبنى.
وقال الدفاع المدني: فرقنا تكافح من أجل إطفاء حريق كبير اندلع داخل كلية التراث.