لقطات لاعتراض الصين لمقاتلة أمريكية فوق بحر الصين الجنوبي

دعوة سكان كوريا الجنوبية لإخلاء منازلهم صدرت بالخطأ وزير خارجية ماليزيا: مبادرة طريق مكة فكرة ونهج إبداعي رئيس الوزراء البريطاني يحظى بشعبية أكبر من حزبه سدايا تجهز مطار إسطنبول بالتقنيات المتقدمة لتسهيل إجراءات سفر الحجاج بكتيريا طاعون عمرها 4000 عام ببريطانيا نوبة ضحك تنتاب مذيعة العربية على الهواء سوق النفط يشهد أسوأ أيامه بسبب توترات سقف الديون الأمريكية اكتشاف عطر عمره أكثر من 2000 عام كميات الأمطار في السعودية تفوق أوروبا وكندا وروسيا كوريا الشمالية تطلق صاروخًا باليستيًّا واليابان تتأهب
كشفت وزارة الدفاع الأمريكية، أن مقاتلة صينية نفذت مناورة “عدوانية غير ضرورية” بالقرب من طائرة عسكرية أمريكية فوق بحر الصين الجنوبي في المجال الجوي الدولي.
وتابعت القيادة العسكرية الأمريكية المسؤولة عن منطقة المحيطين الهندي والهادئ في بيان: إن الطائرة الصينية من طراز J-16 نفذت المناورة الأسبوع الماضي، وأجبرت الطائرة الأمريكية RC-135 على التحليق خلال الاضطرابات التي أعقبت المناورة.
وفي ديسمبر الماضي، اقتربت طائرة عسكرية صينية على بعد 10 أقدام (3 أمتار) من طائرة تابعة للقوات الجوية الأمريكية وأجبرتها على القيام بمناورات مراوغة؛ لتجنب الاصطدام في المجال الجوي الدولي.