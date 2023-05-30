Icon

دعوة سكان كوريا الجنوبية لإخلاء منازلهم صدرت بالخطأ Icon وزير خارجية ماليزيا: مبادرة طريق مكة فكرة ونهج إبداعي  Icon رئيس الوزراء البريطاني يحظى بشعبية أكبر من حزبه Icon سدايا تجهز مطار إسطنبول بالتقنيات المتقدمة لتسهيل إجراءات سفر الحجاج Icon بكتيريا طاعون عمرها 4000 عام ببريطانيا Icon نوبة ضحك تنتاب مذيعة العربية على الهواء Icon سوق النفط يشهد أسوأ أيامه بسبب توترات سقف الديون الأمريكية Icon اكتشاف عطر عمره أكثر من 2000 عام Icon كميات الأمطار في السعودية تفوق أوروبا وكندا وروسيا Icon كوريا الشمالية تطلق صاروخًا باليستيًّا واليابان تتأهب Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
ضمن المجال الجوي الدولي

لقطات لاعتراض الصين لمقاتلة أمريكية فوق بحر الصين الجنوبي

الثلاثاء ٣٠ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٠ مساءً
لقطات لاعتراض الصين لمقاتلة أمريكية فوق بحر الصين الجنوبي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشفت وزارة الدفاع الأمريكية، أن مقاتلة صينية نفذت مناورة “عدوانية غير ضرورية” بالقرب من طائرة عسكرية أمريكية فوق بحر الصين الجنوبي في المجال الجوي الدولي.

تفاصيل الحادث

وتابعت القيادة العسكرية الأمريكية المسؤولة عن منطقة المحيطين الهندي والهادئ في بيان: إن الطائرة الصينية من طراز J-16 نفذت المناورة الأسبوع الماضي، وأجبرت الطائرة الأمريكية RC-135 على التحليق خلال الاضطرابات التي أعقبت المناورة.

قد يهمّك أيضاً
المحكمة الدستورية بالكويت تؤيد حكمها بإلغاء انتخابات سبتمبر

المحكمة الدستورية بالكويت تؤيد حكمها بإلغاء انتخابات سبتمبر

موقع بريطاني: السعودية هي الأفضل لتكون صانعة السلام

موقع بريطاني: السعودية هي الأفضل لتكون صانعة السلام

وفي ديسمبر الماضي، اقتربت طائرة عسكرية صينية على بعد 10 أقدام (3 أمتار) من طائرة تابعة للقوات الجوية الأمريكية وأجبرتها على القيام بمناورات مراوغة؛ لتجنب الاصطدام في المجال الجوي الدولي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الشباب يبحث عن الفوز السابع ضد الفرق السورية
آخر الاخبار

الشباب يبحث عن الفوز السابع ضد الفرق...

آخر الاخبار
بحضور 50 ألف متفرج .. الاتحاد يُبدع في الجوهرة ويحافظ على صدارته
الرياضة

بحضور 50 ألف متفرج .. الاتحاد يُبدع...

الرياضة
وظائف شاغرة لدى شركة هاليبورتون
وظائف

وظائف شاغرة لدى شركة هاليبورتون

وظائف
وظائف إدارية شاغرة في الخزف السعودي
وظائف

وظائف إدارية شاغرة في الخزف السعودي

وظائف
النصر يخطف صدارة الأقوى هجوميًا
آخر الاخبار

النصر يخطف صدارة الأقوى هجوميًا

آخر الاخبار
أمطار ورياح تثير الأتربة والغبار وتدني الرؤية على 9 مناطق
السعودية اليوم

أمطار ورياح تثير الأتربة والغبار وتدني الرؤية...

السعودية اليوم
الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ 40 مئوية
السعودية اليوم

الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ...

السعودية اليوم
شرطان لـ النصر لضمان التأهل إلى دوري أبطال آسيا
الرياضة

شرطان لـ النصر لضمان التأهل إلى دوري...

الرياضة