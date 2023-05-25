لقطات لاندلاع حريق في مبنى وزارة الدفاع الروسية

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اندلع حريق في مبنى وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، وفقًا لما تداولته صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتصاعد دخان كثيف من نافذة مبنى وزارة الدفاع الروسية وسط العاصمة موسكو.
وقالت وكالة تاس الروسية: اندلع حريق في إحدى الشرفات بمبنى وزارة الدفاع الروسية وسط موسكو.
ولم ترد تفاصيل عن وقوع خسائر بشرية أو مادية، كما لم تصدر أي جهة بيانًا حول ملابسات الحادث.