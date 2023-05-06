لقطات لانطلاق موكب الملك تشارلز الثالث

بدأت مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث، السبت، حيث غادر رفقة الملكة القرينة كاميلا قصر بكنغهام في عربة اليوبيل الماسي الملكية، في طريقهما إلى كنيسة وستمنستر من أجل التتويج.

حفل غنائي وأناشيد

وانطلق حفل غنائي وأناشيد في كنيس دير وستمنستر لتتويج الملك تشارلز الثالث.

ويتميز حفل تتويج الملك تشارلز الثالث بنظام دقيق، إذ تم الإعلان عن مواقيت المراسم بدءًا من فتح الساحات المخصصة للشعب لمشاهدة الملك وزوجته، وصولًا إلى موعد وصولهم إلى الكنيسة وانتهاءً بعودتهم إلى قصر باكنجهام والوقوف على شرفته.

وانطلق موكب حفل تتويج الملك تشارلز الثالث، من قصر باكنجهام، ليمر عبر ذا مال متجهاً نحو ميدان الطرف الأغر، ثم يسلك طريق وايتهول وشارع البرلمان، ليصل إلى الباب الغربي العظيم لكنيسة وستمنستر.

الذهاب إلى دير وستمنستر

وسينقل الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا، عربة اليوبيل الماسي في شوارع العاصمة البريطانية، للذهاب إلى دير وستمنستر، وتعود بهما عربة الدولة الذهبية إلى قصر باكنجهام في موكب ملكي ضخم بعد انتهاء المراسم التاريخية.

وبعد انتهاء المراسم، سيتم عرض أكبر للعودة إلى قصر باكنجهام، حيث سيظهر الملك تشارلز وأفراد العائلة المالكة على الشرفة وسيشاهدون عرضاً جوياً يضم 60 طائرة، بما في ذلك عرض السهام الحمراء الشهير الذي يستغرق ست دقائق وطائرات إف-35 الحديثة.