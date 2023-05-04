لقطات لبيضة متحجرة عمرها 20 عامًا

لقيت صورة نشرتها الصينية فو، لبيضة متحجرة عمرها 20 عامًا، على منصة التواصل الاجتماعي الصينية دوبان، رواجًا كبيرًا وتداولًا واسع النطاق.

تفاصيل القصة

ووفقًا لوسائل إعلام صينية، أفادت فو بأن والدتها اشترت لها البيضة قبل 20 عامًا، عندما كانت لا تزال في المدرسة الابتدائية، وقامت بسلقها حتى تتناولها في المدرسة، ووضعتها في جيب جانبي بحقيبة ظهرها، ونسيتها لمدة ثلاثة أيام، وخافت أن تتناولها بعد ذلك مخافة أنها فسدت، ولم ترغب في الوقت ذاته في التخلص منها؛ لذلك وضعتها فوق ثلاجتهم ونسيتها مجددًا لمدة شهرين.

وعندما عثرت والدة المرأة على البيضة مرة أخرى، كان لونها قد تغير إلى اللون الأحمر الداكن العنابي؛ لذلك قررت الاحتفاظ بها في صندوق مجوهرات صغير بدلًا من التخلص منها. ومع مرور السنين، انتقلت فو من منزل والديها ونسيت أمر البيضة، ولكن والدتها وجدتها مؤخرًا بالصدفة أثناء التنظيف ذكرتها بها.

ملمس ناعم

لم تكن البيضة متحجرة فحسب، بل أصبحت ذات ملمس ناعم مثل ملمس كرة البلاستيك، مع ظهور تشققات دقيقة ورقيقة على قشرتها.