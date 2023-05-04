Icon

تشكيل مباراة برايتون ضد مان يونايتد Icon منظومة خدمية متكاملة لاستقبال قاصدي المسجد الحرام لأداء صلاة الجمعة غدًا Icon لقطات إنسانية لجهود حرس الحدود المقدمة لرعايا الإجلاء القادمين من السودان Icon صورة نادرة لحسني مبارك في ذكرى ميلاده Icon الخطة الزمنية لتسجيل أكثر من 450 ألف طالب وطالبة مستجدين Icon لقطات لبيضة متحجرة عمرها 20 عامًا Icon مروجو المخدرات في السعودية بقبضة المكافحة Icon لحظة وصول السفينة السعودية أمانة إلى جدة وعلى متنها 1762 شخصًا Icon مباشرة حالة طبية لأحد الرعايا القادمين من السودان عبر سفينة أمانة Icon تقنية ذكية جديدة ترصد الطيور المصابة بالإنفلونزا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

غرائب
حصاد اليوم
قررت الاحتفاظ بها في صندوق مجوهرات

لقطات لبيضة متحجرة عمرها 20 عامًا

الخميس ٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٥ مساءً
لقطات لبيضة متحجرة عمرها 20 عامًا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

لقيت صورة نشرتها الصينية فو، لبيضة متحجرة عمرها 20 عامًا، على منصة التواصل الاجتماعي الصينية دوبان، رواجًا كبيرًا وتداولًا واسع النطاق.

قد يهمّك أيضاً
اشتداد الأمطار الرعدية على المناطق الجنوبية الغربية الأيام المقبلة

اشتداد الأمطار الرعدية على المناطق الجنوبية الغربية الأيام المقبلة

إدارة بايدن فقدت الاهتمام بزيلينسكي لاحتمال الصراع مع الصين

إدارة بايدن فقدت الاهتمام بزيلينسكي لاحتمال الصراع مع الصين

تفاصيل القصة

ووفقًا لوسائل إعلام صينية، أفادت فو بأن والدتها اشترت لها البيضة قبل 20 عامًا، عندما كانت لا تزال في المدرسة الابتدائية، وقامت بسلقها حتى تتناولها في المدرسة، ووضعتها في جيب جانبي بحقيبة ظهرها، ونسيتها لمدة ثلاثة أيام، وخافت أن تتناولها بعد ذلك مخافة أنها فسدت، ولم ترغب في الوقت ذاته في التخلص منها؛ لذلك وضعتها فوق ثلاجتهم ونسيتها مجددًا لمدة شهرين.

وعندما عثرت والدة المرأة على البيضة مرة أخرى، كان لونها قد تغير إلى اللون الأحمر الداكن العنابي؛ لذلك قررت الاحتفاظ بها في صندوق مجوهرات صغير بدلًا من التخلص منها. ومع مرور السنين، انتقلت فو من منزل والديها ونسيت أمر البيضة، ولكن والدتها وجدتها مؤخرًا بالصدفة أثناء التنظيف ذكرتها بها.

ملمس ناعم

لم تكن البيضة متحجرة فحسب، بل أصبحت ذات ملمس ناعم مثل ملمس كرة البلاستيك، مع ظهور تشققات دقيقة ورقيقة على قشرتها.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الخارجية الإيرانية: فتح بعثاتنا في الرياض قبل موسم الحج
السعودية اليوم

الخارجية الإيرانية: فتح بعثاتنا في الرياض قبل...

السعودية اليوم
الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي: هذه رسالتي لـ طالبان
السعودية اليوم

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي: هذه رسالتي...

السعودية اليوم
بنك البلاد يوزع 500 مليون ريال أرباحاً نقدية على المساهمين
السوق

بنك البلاد يوزع 500 مليون ريال أرباحاً...

السوق
موعد أذان المغرب اليوم 27 رمضان بجميع المناطق
السعودية اليوم

موعد أذان المغرب اليوم 27 رمضان بجميع...

السعودية اليوم
النصر يستهدف الفوز السادس أمام الفيحاء
الرياضة

النصر يستهدف الفوز السادس أمام الفيحاء

الرياضة
محاكمة ترامب جاءت مخيبة للتوقعات
العالم

محاكمة ترامب جاءت مخيبة للتوقعات

العالم
فتح 5 بوابات رئيسية بالمسجد الحرام لدخول وخروج المصلين
السعودية اليوم

فتح 5 بوابات رئيسية بالمسجد الحرام لدخول...

السعودية اليوم
تحديات تيك توك مصيدة خبيثة لنهب أموال المتابعين
السعودية اليوم

تحديات تيك توك مصيدة خبيثة لنهب أموال...

السعودية اليوم