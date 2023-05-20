لقطات لتدفق شلالات الحبلة بعسير

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وثق مقطع فيديو متداول، تساقط السيول والشلالات في الحبلة بعسير، بعد هطول كميات غزيرة من الأمطار على المنطقة.
وأظهر فيديو، تساقط شلالات الحبلة بعد هطول الأمطار الغزيرة بأحد رفيدة في عسير، حيث رسمت لوحة طبيعية خلابة وعكست جمال المنطقة.
وتشهد منطقة عسير حالة مطرية شديدة، حيث بدأ هطول الأمطار الغزيرة الذي تخللها سقوط كتل ضخمة من البرَد.
واكتست قمم منطقة عسير وجبالها بالزائر الأبيض الذي كونته حبات البرد الغزيرة، حيث غطى مساحات واسعة من جبال السودة وقرى بني مازن غرب مدينة أبها.
كما أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تحذيرًا من تكون عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، وانعدامًا في الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، على محافظات النماص وبلقرن وتنومة.