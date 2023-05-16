لقطات لتدفق شلالات العيينة شمال غرب الرياض

وثقت مقاطع فيديو متداولة جريان السيول والشلالات بقرية العيينة بمحافظة الدرعية، بعد هطول الأمطار على شمال غرب الرياض.

وأظهر فيديو، تساقط شلالات العيينة بعد هطول الأمطار المتوسطة، والتي رسمت لوحة طبيعية خلابة بالمنطقة، فيما رصد فيديو آخر جريان السيول بعد الأمطار.

أمطار الرياض

وكان المركز الوطني للأرصاد، أصدر اليوم الثلاثاء، تنبيهًا من هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة الرياض، وسط توقعات باستمرارها حتى الساعة الـ 10 مساءً.

وأوضح مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن الحالة الجوية المتوقعة تشمل كلاً من “الدرعية – العاصمة الرياض – المزاحمية – حريملاء – ضرما – مرات”.

وتشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية.

طقس اليوم

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أنه لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

في حين تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة على أجزاء من مناطق القصيم، حائل، الرياض والمنطقة الشرقية تتخللها تشكيلات من السحب الرعدية الممطرة مسبوقة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة.