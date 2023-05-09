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بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة

لقطات لتدفق مياه سيل وادي ضراء شرق ميسان

الثلاثاء ٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٨ صباحاً
لقطات لتدفق مياه سيل وادي ضراء شرق ميسان
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو متداول، لقطات لجريان وتدفق مياه سيل وادي ضراء شرق محافظة ميسان بمنطقة مكة المكرمة، بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة.

 

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توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير والباحة تمتد إلى أجزاء من منطقة مكة المكرمة.

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في حين تكون السماء غائمة جزئيا يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية ، الرياض ، القصيم والحدود الشمالية.

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