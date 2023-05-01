لقطات لتدفق وجريان السيول في بللحمر إسعاف جدة يباشر حالة طبية قادمة من السودان واتساب يطلق ميزة قفل المحادثات برقم سري الخطيب: أرحب بسفير السياحة السعودية ليونيل ميسي 14 مليون وظيفة ستختفي من العالم تحذيرات من هجوم قد يشكل مأساة لـ روسيا تتويج الملك تشارلز على كرسي صُنع قبل 700 عام ضبط 8 مخالفين لنظام البيئة لإشعالهم النار في المحميات جامعة الملك فيصل تعلن عن وظائف بعدة تخصصات حساب المواطن: مبالغ الدعم لشهر مايو لم تصدر حتى الآن
وثق مقطع فيديو متداول، جريان السيول في بللحمر بمنطقة عسير، بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة خلال الساعات الماضية.
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الباحة، عسير،جازان ونجران ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق.
في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الرياض والشرقية خاصة الجنوبية منها.