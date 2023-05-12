لقطات لتشريف ولي العهد لنهائي كأس الملك

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أظهرت لقطات تشريف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للمباراة النهائية بين فريقي الهلال والوحدة، بملعب الجوهرة المشعة، وذلك نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
فيديو | #ولي_العهد الأمير محمد بن سلمان خلال حضوره للقاء #الهلال و #الوحدة #الهلال_الوحدة #الإخبارية_رياضة pic.twitter.com/McqFDbh1Iqقد يهمّك أيضاً
— الإخبارية – رياضة (@sport_ekh) May 12, 2023
ووثقت اللقطات حرص ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على متابعة المباراة وسط حماس جماهيري لافت، وأجواء من الدعم للفريقين.
فيديو | #ولي_العهد الأمير محمد بن سلمان خلال حضوره للقاء #الهلال و #الوحدة #الهلال_الوحدة #الإخبارية_رياضة pic.twitter.com/XdoIDHn3KJ
— الإخبارية – رياضة (@sport_ekh) May 12, 2023
كما وثقت مجموعة من الصور، لقطات من حضور ولي العهد ومتابعة للمباراة بين فريقي الهلال والوحدة.