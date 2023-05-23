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لقطات لجريان السيول بالطائف بعد الأمطار الغزيرة

الثلاثاء ٢٣ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٠٥ مساءً
لقطات لجريان السيول بالطائف بعد الأمطار الغزيرة
المواطن - فريق التحرير

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وثقت مقاطع فيديو متداولة، جريان السيول في محافظة الطائف، جراء هطول الأمطار الغزيرة بها.

وأظهر مقطع فيديو متداول جريان السيول في الحوية شمال الطائف بعد الأمطار الغزيرة التي هطلت بالمنطقة، كما وثق فيديو آخر جريان السيول شمال شقصان شرق المحافظة.

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وفي وقت سابق، أظهرت رادارات الطقس التابعة للمركز الوطني للأرصاد، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مع حبات البرد، على مرتفعات منطقة مكة المكرمة والطائف والباحة وعسير وجازان تشمل الأجزاء الساحلية.

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طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومرتفعات مكة المكرمة.

كما يتوقع هطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة وأتربة مثارة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الرياض، الشرقية، حائل، القصيم، تبوك، الجوف والحدود الشمالية ولا يستبعد هطول أمطار متفرقة على أجزاء من منطقة المدينة المنورة.

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