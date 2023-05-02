صدمة بالأسواق بعد قفز خسائر العملات المشفرة لـ73 مليار دولار وظائف بشركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير “ياسرف” لقطات لجريان السيول غرب القصيم ارتفاع استخدام الأفراد للإنترنت في المملكة إلى 94.3% خلال 2022 بنك مورغان ستانلي يسرح 5% من الموظفين ضبط رتب عسكرية وشعارات مخالفة في عددٍ من محال الملابس العسكرية القتل تعزيزًا بحق إرهابي تعمد قتل رجال الأمن وتستر على مطلوبين جامعة تبوك تعلن بدء التقديم على برامج الماجستير إنقاذ حياة عشريني من طعنة نافذة في القلب المركزي الأسترالي يفاجئ الأسواق برفع الفائدة
وثق مقطع فيديو متداول، جريان مياه السيول بأحياء غرب القصيم، بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة، جعلها الله أمطار خير وبركة.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.
فين حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي لجريان السيول تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من منطقتي عسير وجازان تمتد إلى أجزاء من مرتفعات منطقة نجران.