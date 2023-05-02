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بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة

لقطات لجريان السيول غرب القصيم

الثلاثاء ٢ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٧ مساءً
لقطات لجريان السيول غرب القصيم
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو متداول، جريان مياه السيول بأحياء غرب القصيم، بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة، جعلها الله أمطار خير وبركة.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.

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هطول أمطار رعدية

فين حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي لجريان السيول تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من منطقتي عسير وجازان تمتد إلى أجزاء من مرتفعات منطقة نجران.

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