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بعد هطول الأمطار الغزيرة

لقطات لجريان السيول في الباحة

الإثنين ٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٢٤ مساءً
لقطات لجريان السيول في الباحة
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو متداول، جريان السيول في وادي شواحط شمال شرق منطقة الباحة، وذلك بعد هطول الأمطار الغزيرة.

أمطار غزيرة

وأصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا متقدمًا من أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وسيول، تساقط البرد، على مدينة الباحة ومحافظات العقيق، والقرى، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، والمخواة، وقلوة، والحجرة، وغامد الزناد، والأجزاء المجاورة لها.

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وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

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طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير والباحة تمتد إلى أجزاء من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

في حين تكون السماء غائمة جزئيًا قد يتخللها سحب رعدية ممطرة تسبق برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم والمدينة المنورة.

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