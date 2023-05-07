لقطات لجريان السيول في بيشة المملكة تعود بقوة للمسرح العالمي لتصبح حصنًا للسياسة الرصينة روني: مانشستر سيتي سيسحق الريال السديس: القيادة حريصة على تخفيف معاناة السودانيين غرفة مكة تبحث منتجات وخدمات منصة اعتماد الشباب يسجل شعار الأسد لدى الملكية الفكرية مكافحة المخدرات: تعاطي الإمفيتامين يسبب السكتة القلبية والوفاة تشكيل مباراة نيوكاسل وآرسنال أمير الرياض يرعى حفل تدشين برنامج آمن الأربعاء نعيم سليتي: الدوسري أفضل لاعب سعودي
وثق مقطع فيديو متداول، هطول الأمطار الغزيرة على محافظة بيشة بمنطقة عسير، ما أدى لجريال السيول والأودية.
#بيشة اكرمها الله هذا العام بالأمطار الغزيرة
تهناكم الرحمة يا أهل بيشة
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— د. عبدالله بن أحمد الجازع (@aaljazei5) May 7, 2023
وأظهر الفيديو الذي نشره خبير الطقس عبدالله بن أحمد الجازع على حسابه بموقع “تويتر”، الأمطار الغزيرة التي تهطل على أحد وديان بيشة، مع سماع صوت الرعد، ما أدى إلى جريان السيول.
كما وثق فيديو آخر، جريان سيل الرويضة الحازمي جنوب غرب محافظة بيشة، يصاحبها رعد قوي.
وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس المتوقعة اليوم، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي لجريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق الباحة وعسير وجازان ونجران.
وأضاف التقرير أن السماء ستكون غائمة جزئيًا مع نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل والقصيم والرياض والشرقية والحدود الشمالية.