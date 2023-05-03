لقطات لجريان السيول في طريب شرق أبها

وثق مقطع فيديو متداول، جريان السيول في مدينة طريب شرق أبها بمنطقة عسير بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة، خلال الساعات القليلة الماضية.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، والقصيم لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير تمتد إلى الباحة.