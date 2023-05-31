لقطات لجريان سيل شعيب البكر بمحافظة الحريق

وثق مقطع فيديو متداول، جريان وتدفق سيل شعيب البكر بمحافظة الحريق بمنطقة الرياض بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة.

وشهدت العديد من المدن في الرياض خلال الساعات الماضية حالة مطرية متوسطة إلى غزيرة، جعلها الله أمطار خير وبركة.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق.

سحب رعدية ممطرة

في حين تكون السماء غائمة جزئياً يتخللها سحب رعدية ممطرة مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، القصيم، حائل، الرياض، الشرقية والحدود الشمالية.