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بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة

لقطات لجريان سيل وادي الخليج شمال بيشة

الثلاثاء ٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٦ صباحاً
لقطات لجريان سيل وادي الخليج شمال بيشة
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو متداول، جريان سيل وادي الخليج شمال بيشة بمنطقة عسير، بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة.

 

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وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير والباحة تمتد إلى أجزاء من منطقة مكة المكرمة.

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