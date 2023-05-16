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بعد هطول الأمطار الغزيرة على المنطقة

لقطات لجريان سيول العرين جنوب تثليث

الثلاثاء ١٦ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٥ مساءً
لقطات لجريان سيول العرين جنوب تثليث
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو متداول، جريان السيول في مركز العرين جنوب تثليث بمنطقة عسير بعد هطول أمطار غزيرة خلال الساعات الماضية.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

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سحب رعدية ممطرة

في حين تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة على أجزاء من مناطق القصيم، حائل، الرياض والمنطقة الشرقية تتخللها تشكيلات من السحب الرعدية الممطرة مسبوقة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة.

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وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجياً إلى غربية بسرعة 10-25 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.

 

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