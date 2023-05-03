لقطات لجريان سيول وادي جناب شرق الحرجة

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وثق مقطع فيديو متداول، جريان سيول وادي جناب شرق الحرجة بمنطقة عسير بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة، جعلها الله أمطار خير وبركة.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، والقصيم لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير تمتد إلى الباحة.