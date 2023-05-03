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بعد هطول أمطار غزيرة بعسير

لقطات لجريان سيول وادي جناب شرق الحرجة

الأربعاء ٣ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٩ صباحاً
لقطات لجريان سيول وادي جناب شرق الحرجة
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو متداول، جريان سيول وادي جناب شرق الحرجة بمنطقة عسير بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة، جعلها الله أمطار خير وبركة.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، والقصيم لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير تمتد إلى الباحة.

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