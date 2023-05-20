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جريان وادي ثراد بالباحة بعد أمطار غزيرة

السبت ٢٠ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٩ مساءً
جريان وادي ثراد بالباحة بعد أمطار غزيرة
المواطن - فريق التحرير

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شهدت منطقة الباحة، اليوم السبت، هطول أمطارٍ من متوسطةٍ إلى غزيرة على عدد من محافظاتها، والمراكز التابعة لها، وعدد من منتزهاتها، حيث سال على إثرها عدد من الأودية والشعاب.

وأظهر مقطع فيديو متداول، جريان وادي ثراد بمحافظة العقيق بمنطقة الباحة بعد هطول أمطار اليوم.

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كما وثق مقطع فيديو آخر هطول الأمطار الغزيرة وجريان السيول في صخوان شرق الباحة.

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أمطار رعدية

وفي وقت سابق، دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة، ابتداءً من يوم غد الأحد حتى الخميس المقبل.

وأوضحت المديرية أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح نشطة السرعة مثيرة للأتربة تشمل الطائف وميسان وأضم والخرمة والعرضيات وتربة ورنية والمويه، وستتأثر مناطق عسير والباحة وجازان ونجران.

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