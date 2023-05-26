لقطات لحريق ضخم بأحد مستودعات التخزين بالعقبة

شب حريق مساء الجمعة بأحد مستودعات التخزين التابعة لسلطة العقبة بالأردن، وفقًا لما نشرته صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر.

إخماد الحريق

وأخمد عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة ١٥:٢٥ من تاريخ اليوم الواقع حريقًا شبّ في أكوام من النفايات وحقلٍ من القمح في العقبة- زغرتا.

ولم ترد تفاصيل عن وقوع خسائر بشرية أو مادية، كما لم تصدر جهة أي بيان رسمي حول ملابسات الحادث.