لقطات لحريق ضخم بأحد مستودعات التخزين بالعقبة

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شب حريق مساء الجمعة بأحد مستودعات التخزين التابعة لسلطة العقبة بالأردن، وفقًا لما نشرته صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر.
وأخمد عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة ١٥:٢٥ من تاريخ اليوم الواقع حريقًا شبّ في أكوام من النفايات وحقلٍ من القمح في العقبة- زغرتا.
ولم ترد تفاصيل عن وقوع خسائر بشرية أو مادية، كما لم تصدر جهة أي بيان رسمي حول ملابسات الحادث.