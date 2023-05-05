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أمر القاضي المختص بحبس المتهمين

لقطات لزوجين عراقيين يحاولان بيع طفليهما مقابل 150 ألف دولار

الجمعة ٥ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٨ مساءً
لقطات لزوجين عراقيين يحاولان بيع طفليهما مقابل 150 ألف دولار
المواطن - فريق التحرير

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كشفت تقارير إعلامية، أن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية العراقية، ألقت القبض على رجل وزوجته حاولا بيع طفليهما مقابل ربح مادي.

تفاصيل الواقعة

وبحسب الوكالة، في بيان على صفحتها على “فيسبوك” أمس الخميس، فإنها تلقت معلومات تفيد بوجود شخص يحاول بيع أطفاله (صبي وفتاة) مقابل مبلغ مالي مقداره 150 ألف دولار.

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وأردفت أن وكالة الاستخبارات شكلت فريق عمل على استدراج المتهم من محافظة ديالى إلى محافظة الأنبار، حيث تم القبض عليه مع زوجته أثناء قيامهما بعملية الاتّجار، وإنقاذ الطفلين من نوايا والديهما السيئة.

وأمر القاضي المختص حبس المتهمين وفقًا لمواد قانون الاتجار بالبشر وكذلك قانون العقوبات العراقي.

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