لقطات لصحراء وادي الدواسر خلال التعامد الأول للشمس في 2023

وثق مقطع فيديو متداول، صحراء جنوب وادي الدواسر، حيث غطت رمالها الشمس الحارقة، حيث تشهد المحافظة اليوم أول تعامد لأشعة الشمس في عام 2023.

وأعلن الدكتور عبدالله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقًا)، أن اليوم الاثنين وعند منتصف النهار تتعامد الشمس على محافظة وادي الدواسر بالرياض، وينعدم الظل فيها.

التعامد الأول

وأوضح المسند عبر حسابه على موقع “تويتر”، أن هذا التعامد هو الأول في عام 2023، ومن ثم تواصل الشمس زحفها الظاهري، وذلك ناحية الشمال حتى تتعامد على مدار السرطان (يمر ما بين مكة والمدينة) في 21 يونيو عندها يبدأ فصل الصيف.

ولفت إلى أن الشمس تعود مرة أخرى لتتعامد على وادي الدواسر للمرة الثانية خلال هذا العام في 22 يوليو تقريبًا.

وأشار إلى أنه بعدها تواصل زحفها ناحية الجنوب لتتعامد على خط الاستواء في 23 سبتمبر، ثم تصل إلى أقصى نقطة لها جنوبًا حيث تتعامد على مدار الجدي في 21 ديسمبر عندها يبدأ فصل الشتاء.

سبب تعامد الشمس فوق مدن

ويعود سبب تعامد الشمس فوق أجزاء معينة أو مدن من الكرة الأرضية إلى ميلان محور الأرض بزاوية قدرها 23.5 درجة الذي يؤدي بدوره إلى انتقال الشمس “ظاهريًا” بين مدار السرطان شمالًا والجدي جنوبًا مرورًا بخط الاستواء أثناء دوران الأرض حولها مرة كل سنة.

وتشهد المناطق الواقعة على خطوط عرض أقل من 23.5 درجة شمالًا وجنوبًا هذا الحدث مرتين في السنة ولكن بأوقات مختلفة تعتمد على خط عرض هذا المكان وتتصف به أماكن قليلة من الكرة الأرضية وهي المحصورة بين خط الاستواء ومداري السرطان والجدي.