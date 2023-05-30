لقطات لظهور الباندا البيضاء النادرة بالصين

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وثق مقطع فيديو متداول، لقطات لظهور الباندا البيضاء النادرة في إحدى المحميات الصينية.
وبحسب الفيديو الذي تم توثيقه في محمية “وولونغ” الصينية، ظهرت كيف تتجول الباندا في بيئتها الطبيعية، وتتسلق الأشجار، وتشق طريقها بين الثلوج لتصل إلى حيوانات الباندا الأخرى.
وتتميز الباندا التي ظهرت في الفيديو بخلو فروها من البقع السوداء بسبب حالة نادرة من المهق، وبمخالبها البيضاء وعيونها الحمراء، وتبعًا لتقديرات الخبراء فإن عمرها نحو 3 سنوات.
وتشير للمعلومات التي أوردها الخبراء إلى أن أول ظهور للباندا البيضاء تم توثيقه في محمية “وولونغ” عام 2019.