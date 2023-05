لقطات لغرق قرى وشوارع بعد فيضانات إيطاليا

لقي ما لا يقل عن 14 شخصًا مصرعهم وشُرد الآلاف بعد أن غمرت الفيضانات منطقة إميليا رومانيا بشمال إيطاليا، والتي عانت أيضًا من الجفاف في السنوات الأخيرة.

وعرضت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، لقطات تظهر حجم الدمار والخراب الذي أصاب الشوارع والمنازل نتيجة الفيضانات، حيث غمرت المياه مناطق زراعية ضخمة ودمرت حقول الحبوب، كما جرفت الفيضانات الموحلة قرى بأكملها. وتعد مقاطعة إميليا رومانيا إحدى أغنى مناطق إيطاليا، وسبق أن تعرضت لأمطار غزيرة قبل أسبوعين فقط.

وتمّ العثور على جثة امرأة عمرها 60 عامًا على شاطئ على بعد 20 كيلومترًا، وفقًا لتقارير إعلامية. وتعد مقاطعة إميليا رومانيا الأكثر تضررًا من الفيضانات.

وتشهد إيطاليا خلال الشهر الجاري، موجة من الطقس السيئ والممطر، لكن فيضانًا حقيقيًا ضرب إميليا رومانيا في الأيام القليلة الماضية، حيث غمرت المياه مناطق زراعية ضخمة ودمّرت حقول الحبوب وأسواق البساتين وعلف الماشية. كما جرفت الفيضانات الموحلة قرى بأكملها، فيما انهارت جسور و400 طريق.

وتصل الأضرار في قطاع الفاكهة وحده إلى 1.2 مليار يورو، وفقًا لاتحاد الزراعة «كولديريتى». وقال الاتحاد الخميس إن “خمسة آلاف مزرعة باتت غارقة في المياه”، مشيرًا إلى أن مشاتل وحظائر غرقت بحيواناتها، إضافة إلى عشرات آلاف الهكتارات من الكروم، وأخرى مزروعة بالكيوى والتفاح والخضراوات والحبوب.

