لقطات لمباشرة حالة طبية عقب وصولها من السودان عبر طائرة الإجلاء

وثق مقطع فيديو نشرته قناة “العربية”، مباشرة إحدى الحالات الطبية القادمة من السودان، عقب وصولها إلى قاعدة الملك عبدالله الجوية بجدة، في طائرة الإجلاء السعودية.

وأظهر الفيديو، جهود الفرق الأمنية والإسعافية لنقل الحالة الطبية على كرسي متحرك من أجل الاطمئنان على سلامته.

كما وثق مقطع فيديو آخر، هبوط الرعايا الأجانب من الطائرة، واستقبالهم من قبل المجندات السعوديات بالهدايا والترحيب.

نزول الرعايا الأجانب القادمين من #السودان في قاعدة الملك عبدالله الجوية في #جدة.. واستقبالهم بالهدايا والترحيب

عبر:@Mohammed62_S pic.twitter.com/98jTjZA0GA — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) May 7, 2023

وصول الطائرة

ووصلت منذ قليل، طائرة تابعة للقوات الجوية الملكية السعودية إلى قاعدة الملك عبدالله بجدة، حيث كانت تحمل 90 من العالقين في السودان من عدة جنسيات.

وحسب ما ذكره مراسل قناة “الإخبارية”، كان من أبرز الجنسيات التي وصلت على متن هذه الطائرة، الإندونيسية، الباكستانية، والبنجلاديشية، حيث كان في استقبالهم قائد قاعدة الملك عبدالله، وأركاناته ومجموعة من الضباط والقناصل التابعة لهؤلاء الجنسيات.

جهود المملكة

يأتي ذلك استمرارًا للجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية بتوجيهات من القيادة الرشيدة، في استقبال مواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة الذين تم إجلاؤهم من السودان إلى المملكة.

وحرصت المملكة على توفير كامل الاحتياجات الأساسية لرعايا الدول الشقيقة والصديقة تمهيدًا لتسهيل مغادرتهم إلى أوطانهم.