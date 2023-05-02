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بعد إجلائهم من السودان

لقطات لمغادرة رعايا باكستان قاعدة الملك عبدالله لبلادهم

الثلاثاء ٢ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٦:١٤ مساءً
لقطات لمغادرة رعايا باكستان قاعدة الملك عبدالله لبلادهم
المواطن - فريق التحرير

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وثقت لقطات مصورة، مغادرة 38 من رعايا باكستان قاعدة الملك عبد الله الجوية في جدة بعد إجلائهم من السودان.

مغادرة الرعايا الباكستانيين

وأظهر مقطع الفيديو الذي نشرته قناة “الإخبارية”، الرعايا الباكستانيين وهم يغادرون قاعدة الملك عبدالله الجوية عبر طائرة باكستانية، وسط منظومة خدمات قدمت لهم منذ وصولهم إلى مدينة جدة حتى مغادرتهم إلى بلادهم.

كما كان هناك إجراءات خاصة لهم من قبل المديرية العام للجوازات والتي أنهت إجراءاتهم، مع بذل رجال الأمن والجوازات جهودًا معهم لعودتهم إلى باكستان.

وتبذل المملكة الجهود بتوجيهات من القيادة الرشيدة، في عمليات إجلاء مواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من جمهورية السودان إلى المملكة، وتقديم كافة الخدمات الإنسانية لهم حتى يصلوا إلى بلدانهم بأمان.

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