عمليات نقاط البيع تسجل 10.3 مليار ريال في أسبوع اعتماد القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية لقطات لمغادرة رعايا باكستان قاعدة الملك عبدالله لبلادهم وزير الخارجية يبحث مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي وقف التصعيد بالسودان الأسهم السعودية تغلق منخفضة 5 مخالفين في قبضة الأمن لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص الغرامة وإلغاء التصريح وقطع الإمدادات عقوبة مخالفة نظام المنتجات البترولية فايز المالكي من داخل سفينة الإجلاء: كل الإمكانيات والخدمات متوفرة الحارثي يحذر من القرض العقاري : عقدك لا يضمن حقك الشورى يطالب التجارة بإيجاد حلول ناجزة لارتفاع الأسعار
وثقت لقطات مصورة، مغادرة 38 من رعايا باكستان قاعدة الملك عبد الله الجوية في جدة بعد إجلائهم من السودان.
فيديو | مشاهد من مغادرة 38 من رعايا باكستان قاعدة الملك عبد الله الجوية في جدة بعد إجلائهم من السودان #عين_الخامسة#الإخبارية pic.twitter.com/zEB9cjt9VHقد يهمّك أيضاً
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 2, 2023
وأظهر مقطع الفيديو الذي نشرته قناة “الإخبارية”، الرعايا الباكستانيين وهم يغادرون قاعدة الملك عبدالله الجوية عبر طائرة باكستانية، وسط منظومة خدمات قدمت لهم منذ وصولهم إلى مدينة جدة حتى مغادرتهم إلى بلادهم.
كما كان هناك إجراءات خاصة لهم من قبل المديرية العام للجوازات والتي أنهت إجراءاتهم، مع بذل رجال الأمن والجوازات جهودًا معهم لعودتهم إلى باكستان.
وتبذل المملكة الجهود بتوجيهات من القيادة الرشيدة، في عمليات إجلاء مواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من جمهورية السودان إلى المملكة، وتقديم كافة الخدمات الإنسانية لهم حتى يصلوا إلى بلدانهم بأمان.