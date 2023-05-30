لقطات لمواجهة مثيرة بالمسدسات بين سائق حافلة وراكب بأمريكا

وثق مقطع فيديو متداول لقطات لواقعة مخيفة وثقتها كاميرا مراقبة، حيث فتح سائق حافلة وراكب النار على بعضهما البعض، وذلك بعد أن طالب الأخير السائق بإنزاله في موقع غير مصرح للمركبة بالتوقف فيه.

تفاصيل الواقعة

ووفقًا لبيان صادر عن نظام النقل بمنطقة شارلوت في ولاية نورث كارولاينا الأمريكية، بدأت الأحداث عندما نهض أحد ركاب الحافلة أثناء تحركها، وطلب من السائق السماح له بالنزول بين المحطات المحددة مسبقًا.

وطلب السائق من الراكب الانتظار لحين الوصول إلى المحطة التالية، لكن بعد نحو دقيقتين من الجدال أخرج الراكب مسدسًا ووجهه نحو السائق.

لكن رد فعل السائق كان سريعًا، فأخرج هو الآخر سلاحًا ووجهه نحو الراكب، وبدأ إطلاق النار من الجانبين، لكن لا يزال من غير الواضح من أطلق الرصاصة الأولى، وفق السلطات.

وأسفرت المواجهة النارية عن إصابة السائق في ذراعه، بينما أصيب الراكب في بطنه.

أحداث درامية

ووثق مقطع فيديو هذه الأحداث الدرامية حتى توقفت الحافلة، وتحرك السائق للحاق بالراكب الذي هرب نحو مؤخرة الحافلة، قبل أن يخرج وراكب آخر عبر الباب الجانبي.

واستمر السائق في إطلاق النار على الراكب خلال سيره في ممر الحافلة، ثم خرج من الباب الأمامي واستمر في إطلاق النار عليه في الشارع.