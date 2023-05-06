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وسط استنفار أمني بعقبة الصماء

لقطات لهطول الأمطار الغزيرة بعسير

السبت ٦ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٥ مساءً
لقطات لهطول الأمطار الغزيرة بعسير
المواطن - فريق التحرير

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شهدت أجزاء واسعة من منطقة عسير هطول أمطار غزيرة إلى متوسطة سال على إثرها عدد من الأودية والشعاب.

وشملت الأمطار محافظات سراة عبيدة والحرجة وأحد رفيدة ومراكز وادي بن هشبل وجنوب محافظة بيشة، إضافة إلى شمال مدينة أبها ومركز السودة وعقبة الصماء التي تسببت الأمطار الغزيرة في تعطل حركة المرور خلالها لبضع ساعات.

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استنفار أمني

واستنفرت الجهات الأمنية والخدمية جهودها لإعادة فتح الطرقات وإزالة آثار السيول في عقبة” الصماء”، حيث أنهت فرق الصيانة بفرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بمنطقة عسير وبلدية محافظة رجال ألمع أعمالها في إزالة الصخور، وأعمال النظافة والصيانة لعدد من المواقع المتضررة بالعقبة قبل مغرب يوم أمس.

ووثق مقطع فيديو متداول، جريان شلالات محافظات سراة عبيدة بمنطقة عسير، بعد هطول الأمطار الغزيرة.

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