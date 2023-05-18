لقطات لهطول الأمطار الغزيرة وجريان السيول بالرياض

وثقت مقاطع فيديو، هطول الأمطار الغزيرة اليوم الخميس، على العاصمة الرياض، وسط تحذيرات المركز الوطني للأرصاد.

وأظهرت الفيديوهات هطول أمطار غزيرة على العاصمة الرياض، ما أدى إلى جريان السيول والأودية خاصة في جنوب المزاحمية.

فيديو | هطول أمطار على مدينة الرياض#الإخبارية pic.twitter.com/A64yEYqJGQ — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 18, 2023

تحذير من الأمطار

وفي وقت سابق، أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني،، تحذيرًا لأهالي منطقة الرياض من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة يصاحبها أتربة مثارة حتى الساعة الـ11 مساء اليوم، وذلك بناء على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد.

وقالت المديرية في إنفوجراف صادر عنها اليوم، إنها تتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من الرياض وتشمل (الدرعية، الدلم، العاصمة الرياض، المزاحمية، حريملاء، ضرما، مرات، الحريق، الخرج، حوطة بني تميم، الدوادمي، الرين، القويعية، عفيف، الأفلاج، السليل، ووادي الدواسر).

طقس اليوم

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم بأن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد إلى أجزاء من مناطق الرياض، القصيم والشرقية.

في حين تكون السماء غائمة جزئياً يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، تبوك،حائل، والحدود الشمالية.