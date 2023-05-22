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بعد هطول الأمطار الغزيرة

لقطات لهطول الأمطار وجريان السيول بالسودة في عسير

الإثنين ٢٢ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٤ صباحاً
لقطات لهطول الأمطار وجريان السيول بالسودة في عسير
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو متداول، لقطات لهطول الأمطار وجريان السيول في السودة بمنطقة عسير، بعد هطول الأمطار الغزيرة على المنطقة.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومرتفعات مكة المكرمة.

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كما تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة مسبوقة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية. في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة مع فرصة هطول أمطار متفرقة على أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية وتبوك.

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